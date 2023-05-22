Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Чоловіка було затримано під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці. Дані він передавав російській спецслужбі через месенджер. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.