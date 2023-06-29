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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на закупівлю 80 моноблоків за 1 мільйон 999 тисяч 995 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Один моноблок з клавіатурою та мишою обійдеться бюджету майже у 25 тисяч гривень. Аукціон запланований на 6 липня. Переможець повинен буде поставити товар до кінця року.

Згідно з техзавданням, діагональ екрану комп’ютерів має бути не менше 23,8 дюйма, роздільна здатність 1920*1080 пікселів, тип матриці — IPS. Процесор: Intel І3-10105 або його еквівалент, 4 ядра 3,70 ГГц, 8 потоків. Оперативна пам'ять — не менше 8 ГБ. Також має бути SSD-накопичувач мінімум на 240 ГБ. Моноблоки повинні мати Full HD веб-камери з технологією PopUp.

На комп’ютерах повинна бути предінстальована система Microsoft Windows 11PRO. Комплект має включати клавіатуру та мишу. Срок гарантії — від 36 місяців.

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді на початку лютого 2023 року після інвентаризації виявили нестачу техніки на 2,8 мільйона гривень. Відмову у наданні інформації про зарплати та премії мера, його заступників і помічників під час судового розгляду пояснили тим, що загубили комп’ютери чиновників.

Пізніше у Миколаївській міськраді надали повний перелік 647 зниклих речей виконкому на суму 2,8 мільйона гривень, за період простою будівлі мерії, пов'язаного з повномасштабним вторгненням. До списку входять і комп'ютери.