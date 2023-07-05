Вдень, 5 липня, у Шевченківському суді Києва пролунав вибух.

Про це повідомили ряд ЗМІ та телеграм-каналів.

На місці вже працює поліція Києва.

«Поліціянти отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. Нині на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи», — йдеться у повідомленні.

За даними голови МВС Ігоря Клименко, невстановлений нині пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Як пишуть ЗМІ, вибух міг організувати зловмисник, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради.

Варто зауважити, що тоді ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону «Січ».

Територію довкола Шевченківського суду оточили правоохоронці. На місці багато поліції. Чергує п'ять автомобілів швидкої допомоги, кілька пожежних машин. Також на місці знаходяться десятки спецназівців.

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