Приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

Про це розповів посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен на щорічному форумі Business & Legal Infrastructure Forum, пишуть «НикВести».

— Чому так відбулося? Тому що 28 березня 2022 року Президент Володимир Зеленський звертався онлайн до парламенту Данії й попросив, щоб ця країна взяла на себе шефство над відбудовою Миколаєва та області, адже це місто корабелів. А оскільки Данія має значний досвід у кораблебудуванні, таке партнерство є дуже природним та символічним, – сказав посол.

За його словами, обсяг військової та цивільної допомоги, яку Данія надала Україні, сягнув уже півтора мільярда євро.

— Чому ми це робимо? Відповідь дуже проста: ми вважаємо, що ваша свобода – це також і наша свобода. Як у суспільстві, так і в парламенті Данії існує одностайна думка про те, що Україну потрібно підтримувати, тому мені легко працювати послом в Україні, – каже він.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Також 3 липня Міністр Королівства Данія оголосив новий пакет допомоги для Миколаївської області.