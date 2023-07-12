Генерал-майор Дмитро Марченко пояснив, яким чином став для очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма «своїм Залужним».

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

На питання журналістки, чи можна назвати дружбою його стосунки з Віталієм Кімом на початку повномасштабного вторгнення, Дмитро Марченко відповів: «У перші дні це було навіть трішки більше ніж дружба. Це була довіра один до одного».

Генерал-майор пояснив, що кожен з них працював за своїм напрямком роботи, однак задля спільної мети – стримати наступ росіян на Миколаїв.

— Ми розуміли, що мені буде важко без нього, а йому буде важко без мене. Він взяв у руки цивільний напрямок оборони, а я – військовий напрямок оборони. Коли ми це поєднали, це й сприяло тому, що нам вдалося зупинити і відігнати ворога від Миколаєва, – сказав Дмитро Марченко.

Після цього журналістка уточнила, що у роботі з Віталієм Кімом Дмитра Марченко можна назвати «своїм Залужним». На це сам Дмитро Марченко відповів, що «ситуація зараз потребує такого відношення і такої структури».

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім позитивно охарактеризував роботу свого першого заступника Георгія Решетілова, при цьому назвавши його «своїм Єрмаком».

Також Віталій Кім розповів про конфліктну ситуацію з генерал-майором Дмитром Марченком, яка сталася понад десять років тому.