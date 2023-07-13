Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.
Про це свідчать оновлені дані німецького уряду.
Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
Нагадаємо, Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.
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Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.
Про це свідчать оновлені дані німецького уряду.
Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
Нагадаємо, Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.