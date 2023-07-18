З вівторка, 18 липня, у Миколаєві поновлюють роботу всі Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

В міськраді опублікували адреси та перелік послуг, які можна отримати:

вулиця Адміральська, 20

послуги у сфері нерухомості (державна реєстрація речових прав, надання інформації з державного реєстра);

послуги у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

послуги у сфері реєстрації місця проживання, у тому числі надання інформації з реєстру;

паспортні послуги;

послуги, суб’єктом надання яких є органи міської ради (земельні та архітектурні питання);

питання обліку житла, комунального майна тощо).

проспект Богоявленський, 1:

послуги у сфері нерухомості (державна реєстрація речових прав, надання інформації з державного реєстра);

послуги у сфері реєстрації місця проживання, у тому числі надання інформації з реєстру;

паспортні послуги;

послуги, суб’єктом надання яких є Державні органи влади (з питань: Екології, Держпраці, Патрульної поліції, ДСНС, Держгеокадастру тощо).

проспект Богоявленський, 314

послуги у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

послуги у сфері реєстрації місця проживання, у тому числі надання інформації з реєстру;

паспортні послуги.

Окрім того, нагадую, що за адресою: вулиця Інженерна, 1 відбувається прийом військовослужбовців на послугу «4.5.0».

Нагадаємо, Баштанська громада Миколаївщини отримала обладнання для надання розширених адміністративних і соціальних послуг у форматі «мобільний ЦНАП».