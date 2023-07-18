З вівторка, 18 липня, у Миколаєві поновлюють роботу всі Центри надання адміністративних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
В міськраді опублікували адреси та перелік послуг, які можна отримати:
вулиця Адміральська, 20
проспект Богоявленський, 1:
проспект Богоявленський, 314
Окрім того, нагадую, що за адресою: вулиця Інженерна, 1 відбувається прийом військовослужбовців на послугу «4.5.0».
Нагадаємо, Баштанська громада Миколаївщини отримала обладнання для надання розширених адміністративних і соціальних послуг у форматі «мобільний ЦНАП».
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З вівторка, 18 липня, у Миколаєві поновлюють роботу всі Центри надання адміністративних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
В міськраді опублікували адреси та перелік послуг, які можна отримати:
вулиця Адміральська, 20
проспект Богоявленський, 1:
проспект Богоявленський, 314
Окрім того, нагадую, що за адресою: вулиця Інженерна, 1 відбувається прийом військовослужбовців на послугу «4.5.0».
Нагадаємо, Баштанська громада Миколаївщини отримала обладнання для надання розширених адміністративних і соціальних послуг у форматі «мобільний ЦНАП».