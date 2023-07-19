Кабінет Міністрів України має наміри передати в управління Адміністрації морських портів (АМПУ) 90% акваторії міста Миколаєва. Про це заявив директор з безпеки сільськогосподарської компанії «Нібулон» Андрій Волік під час колегії громадських рад Миколаївської міської ради, пишуть НикВести.

За його словами, наразі розробляється проект постанови Уряду, згідно з яким більша частина водних акваторій буде передана у користування філії АМПУ.

— Надійшла інформація, що з наявними координатами, які будуть прийняті для визначення акваторії Миколаївського морського порту. Перевіривши ці координати, ми побачимо таку прекрасну картину. Все, що нанесене червоним кольором — це координатори акваторії порту. Від 61 заводу, пляж, лівобережжя, Стрілка, мости, ідемо по обох берегам. Тут кордон з Херсонською областю, Кінбурнська коса і до Коблевого. Також Березанський лиман. Це виходячи з тієї інформації, яку мені надали, - сказав Андрій Волік.

Він пояснив, що в разі ухвалення такого рішення, тут будуть діяти усі правила на акваторію порту відповідно до закону про морські порти.

— Проходження суден, будь-яке будівництво, будь-яке знаходження різних плавзасобів має жорстко регулюватися саме правилами порту та вимогами капітана. Ми всі не проти розвитку морської галузі, але якщо вона не заважає іншим. Треба йти у симбіозі, я вважаю. І ці повинні мати право на існування, і інші форми розвитку, - сказав Андрій Волік.

Його підтримав голова Експертно-громадської ради при Миколаївській міській раді Артем Ващиленко. На його думку, накладання додаткових обмежень по навігації по річці, по використанню водної акваторії, по використанню прибережних зон буде гальмувати розвиток річкового судновлавства.

— Є ризик, що подібний документ може якимось чином без обговорення з’явитися за певних ініціатив. Ми поки що не можемо сказати, хто виступає з такими ініціативами, але це не державницький підхід. Це не підхід, який допоможе розвиватися місту Миколаєву з його прибережними смугами. Це можуть бути вузько корпоративні інтереси лише одного підприємства, що не є в інтересах громади міста. Громаду цікавить можливість абсолютної відкритості, можливості повноцінного використання всіма суб’єктами водної акваторії, яка має бути центральним водним шляхом Миколаєва. Тут потужний потенціал для розвитку і напрямків бізнесу, пов’язаних із формуванням яхтових стоянок, обслуговуванням маломірного флоту, суднобудування, сервісів, торгівлі, рекреації, відпочинку. Усе узбережжя та акваторію Миколаєва віддати одному підприємству, навіть поки що державному, це не в інтересах міста, - сказав Артем Ващиленко.

Він вважає, що водні акваторії доцільно передати безпосередньо громаді міста.

— Я вважаю, що громада Миколаєва достатньо розумна, компетентна, щоб самостійно розпоряджатися в інтересах в тому числі наших портів, власною акваторією. Тримаючи баланс інтересів, - сказав Артем Ващиленко.

Колегія громадських рад прийняла рішення звернутися з відкритим листом до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури, Державної служби морського та річкового транспорту, Державної регуляторної служби, Верховної ради та Асоціації міст. Колегія громадських рад вважає, що таке рішення може створити додаткові ускладнення для розвитку водних перевезень, проведення змагань з водних видів спорту, риболовлі та відновлення водної інфраструктури у прибережних територіях.

Представники громадських рад просять при розробці відповідного нормативного акту проводити його обов’язкове публічне обговорення з залученням представників усіх стейкхолдерів водної галузі регіону.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.