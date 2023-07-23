У Криму в селі Жовтневе 22 липня пролунали вибухи. Місцеві писали, що було влучання в нафтобазу й аеродром, а окупаційний «голова» Криму Аксьонов казав про атаку безпілотників.
Пізніше OSINT-аналітик Hidenori Watanave опублікував супутникові знімки з наслідками удару по військових обʼєктах окупантів у Жовтневому в Криму. Видання Defence Express зазначає, що на фото видно сліди від вторинної детонації та розльоту боєприпасів.
Коли в селі лунали вибухи, місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна», біля якої розташований покинутий радянський аеродром. Кримський партизанський рух уточнив, що там перебувала російська військова техніка.
Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму горів Старокримський полігон – там відбулася детонація боєприпасів.
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У Криму в селі Жовтневе 22 липня пролунали вибухи. Місцеві писали, що було влучання в нафтобазу й аеродром, а окупаційний «голова» Криму Аксьонов казав про атаку безпілотників.
Пізніше OSINT-аналітик Hidenori Watanave опублікував супутникові знімки з наслідками удару по військових обʼєктах окупантів у Жовтневому в Криму. Видання Defence Express зазначає, що на фото видно сліди від вторинної детонації та розльоту боєприпасів.
Коли в селі лунали вибухи, місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна», біля якої розташований покинутий радянський аеродром. Кримський партизанський рух уточнив, що там перебувала російська військова техніка.
Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму горів Старокримський полігон – там відбулася детонація боєприпасів.