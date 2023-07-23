Про це йдеться у публікації у Twitter.
«Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були завдані по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитого мирного жителя та поранених. Міжнародне гуманітарне право чітке: цивільні та цивільна інфраструктура не є ціллю», — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.
Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.
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Про це йдеться у публікації у Twitter.
«Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були завдані по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитого мирного жителя та поранених. Міжнародне гуманітарне право чітке: цивільні та цивільна інфраструктура не є ціллю», — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.
Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.