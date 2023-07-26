Депутат Миколаївської міськради від «Пропозиції» Андрій Янтар заявив, що воду з бекоштовних точок видачі питної води невідомі використовують у комерційних цілях.

Про це він розповів на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міськради 26 липня, пишуть «НикВести».

За словами депутата, він неодноразово був свідком таких випадків у точці видачі на території

— Обласна лікарня відновного лікування на перехресті Обсерваторної та Великої Морської. Безкоштовний пункт видачі води, стоїть черга і стоїть цистерна для перевезення води. Не один раз там стоїть і заправляється водою. Одного разу я не полінувався і поїхав за цією цистерною. Вона поїхала на Велику Морську, а потім звернула на Наваринську. Це дорога не на Херсон чи в Нову Одесу. Явно, що ця цистерна повезла воду по комерційних точках, — розповів Андрій Янтар.

Він запропонував встановити додаткові лічильники, щоб контролювати кількість виданої води та запобігати її використанню в комерційних цілях.

Перший заступник начальника Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов відзначив, що проконтролювати це в рамках прийнятих міською радою правил неможливо. У таких випадках, за його словами, треба викликати поліцію. Також він додав, що зараз з міського бюджету точки ще не фінансували, тому шкоди йому фактично не було нанесено.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень. У травні депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Депутат Юрій Степанець висловив нерозуміння того, звідки взялась така сума, і сказав, що в такому разі, вода повинна бути «золотою».

Лише наприкінці червня депутати Миколаївської міськради з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії. При цьому вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.