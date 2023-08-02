В Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.

Діти будуть вивчати якісну домедичну допомогу, мінну безпеку, керування дронами та орієнтуванням на місцевості, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Він розказав, що з вересня планується запустити пілотний проєкт оновленої дисципліни, який реалізовуватимуть у школах з різних областей.

На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у проєкті, програма дисципліни буде фіналізована.

«Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму», — сказав Оксен Лісовий.

Він вважає, що школярам потрібно більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. Діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним та цікавим.

Як повідомлялось раніше, у Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома.