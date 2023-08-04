Після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає. Після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національної поліції, які перевірило агентство.

Там указують, що кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства почала зростати відтоді, як українці почали повертатися додому після евакуації або оселятися в нових будинках.

Понад десяток посадовців і експертів, які працюють у цьому напрямку, повідомили Reuters, що збільшення кількості випадків домашнього насильства стало наслідком зростання стресу, економічних труднощів, безробіття. У переважній більшості випадків постраждалими є жінки, уточнили фахівці.

Як свідчать дані Нацполіції, за перші п’ять місяців цього року зареєстровані випадки зросли на 51% порівняно з тим же періодом 2022 року. Ці цифри більш як на третину вищі за попередній рекорд 2020 року, який експерти пов’язували з карантинами через пандемію.

Так, із січня по травень 2023 року поліція зареєструвала 349 355 випадків домашнього насильства, порівняно з 231 244 за той же період у 2022 році та 190 277 за перші п’ять місяців 2021 року.

Більшість експертів і професіоналів у цій галузі сказали Reuters, що вони побоюються, що проблема погіршиться, оскільки війна триватиме. Проблема залишатиметься актуальною ще довго після закінчення війни, оскільки травмовані військові повертаються з фронту.

Згідно з українським законодавством, засудження за домашнє насильство передбачає лише два роки позбавлення волі. Багатьох порушників просто оштрафували на суму від 170 до 340 гривень або призначили їм громадські роботи.

Куди звертатись у разі домашнього насильства?

102 ― Національна поліція України;

― Національна поліція України; 15-47 ― урядова «гаряча лінія» для постраждалих від домашнього насильства;

― урядова «гаряча лінія» для постраждалих від домашнього насильства; сайт державної «гарячої лінії» 15-47;

державної «гарячої лінії» 15-47; 116-123 або 0 800 500 335 ― «Ла Страда»;

або ― «Ла Страда»; 772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча «гаряча лінія»;

або ― Національна дитяча «гаряча лінія»; мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;

денні центри UNFPA;

@police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС.

На сайті «Розірви коло» ви знайдете інформацію, як розпізнати насильство та захистити себе.

Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.