У Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.

Про це повідомили в Миколаївському міському центрі соціальних служб.

Як зазначили у повідомленні, продовження роботи центру є важливим для підтримки дітей півдня України. І попри безпекову ситуацію, прийнято рішення відновити в ньому роботу.

З приводу цього питання відбулася робоча нарада з представниками місцевої влади, правоохоронних органів та громадських організацій. Присутні обговорили питання щодо надання підтримки дітям, які постраждали від насильства або були свідками насильницьких дій.

Також заклад центру відвідали заступник Міністра юстиції України, голова Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Олександр Банчук разом з керівницею програми захисту дітей Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джин Чой.

Центр «Барнахус» надає комплексну соціальну, психологічну, правову, медичну й інші види допомоги та послуги дітям — потерпілим та свідкам у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством.

Діяльність Центру спрямована на дітей віком до 18 років.

Повідомляється, що впровадження моделі почалося у 2020 році й станом на сьогодні такі центри вже працюють у Вінницький, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській областях, а також у Києві.

Нагадаємо, Миколаїв став другим містом в Україні, де відкривається центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Заклад створений за моделлю Барнахус у перекладі «дім дитини».