— Це співвпадіння, але зустріч зі Світланою Федоровою у мене була. Я теж аналізую ті дані та поради які в неї були та буду використовувати їх. Юридично її нікуди не призначали, але на неї є плани, як керівника приватної лікарні. Про це я б не хотів розповідати, ми над цим працюємо зараз. Всі дані які вона має, досвід та ідеї я використовую, але юридично її нікуди не призначаю, через те що у неї були конфлікти, – зауважив Віталій Кім.

Як відомо, сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував, що отримав 260 анонімних листів щодо стану лікарень в місті та області. Після отриманих повідомлень голова ОВА заявив, що відправив у відрядження для обміну досвідом профільного заступника голови Миколаївської ОВА з питань медицини Юрія Гранатурова, голову Миколаївської облради Антона Табунщика та головних лікарів.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.