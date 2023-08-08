Екс-керівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова не має відношення до збору та аналізу анонімних скарг на стан медицини в регіоні.
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в коментарі «НикВести».
Як відомо, після візиту до Миколаївщини президента Володимира Зеленського, який зауважив на неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, Віталій Кім створив групу, яка займатиметься обробкою анонімних скарг та пропозицій щодо змін в медичній системі. В назві електронної пошти голова ОВА вказав ім'я лікарки Світлани Федорової.
Коментуючи це Віталій Кім сказав, що мав зустріч зі Світланою Федоровою, на якій обговорював стан медичної галузі в області, однак юридично не залучав її до роботи в групі.
— Це співвпадіння, але зустріч зі Світланою Федоровою у мене була. Я теж аналізую ті дані та поради які в неї були та буду використовувати їх. Юридично її нікуди не призначали, але на неї є плани, як керівника приватної лікарні. Про це я б не хотів розповідати, ми над цим працюємо зараз. Всі дані які вона має, досвід та ідеї я використовую, але юридично її нікуди не призначаю, через те що у неї були конфлікти, – зауважив Віталій Кім.
Як відомо, сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував, що отримав 260 анонімних листів щодо стану лікарень в місті та області. Після отриманих повідомлень голова ОВА заявив, що відправив у відрядження для обміну досвідом профільного заступника голови Миколаївської ОВА з питань медицини Юрія Гранатурова, голову Миколаївської облради Антона Табунщика та головних лікарів.
Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.
Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.
Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.
В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.
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Екс-керівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова не має відношення до збору та аналізу анонімних скарг на стан медицини в регіоні.
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в коментарі «НикВести».
Як відомо, після візиту до Миколаївщини президента Володимира Зеленського, який зауважив на неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, Віталій Кім створив групу, яка займатиметься обробкою анонімних скарг та пропозицій щодо змін в медичній системі. В назві електронної пошти голова ОВА вказав ім'я лікарки Світлани Федорової.
Коментуючи це Віталій Кім сказав, що мав зустріч зі Світланою Федоровою, на якій обговорював стан медичної галузі в області, однак юридично не залучав її до роботи в групі.
— Це співвпадіння, але зустріч зі Світланою Федоровою у мене була. Я теж аналізую ті дані та поради які в неї були та буду використовувати їх. Юридично її нікуди не призначали, але на неї є плани, як керівника приватної лікарні. Про це я б не хотів розповідати, ми над цим працюємо зараз. Всі дані які вона має, досвід та ідеї я використовую, але юридично її нікуди не призначаю, через те що у неї були конфлікти, – зауважив Віталій Кім.
Як відомо, сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував, що отримав 260 анонімних листів щодо стану лікарень в місті та області. Після отриманих повідомлень голова ОВА заявив, що відправив у відрядження для обміну досвідом профільного заступника голови Миколаївської ОВА з питань медицини Юрія Гранатурова, голову Миколаївської облради Антона Табунщика та головних лікарів.
Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.
Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.
Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.
В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.