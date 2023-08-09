Жителі мікрорайону Тернівка скаржаться на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Відео, на якому видно, як чоловік зливає нечистоти в калюжу, мешканці надали «НикВести».

За словами місцевих жителів, для злиття відходів офіційно виділено місця, проте недобросовісні асенізатори продовжують зливати продукти життєдіяльності в люки каналізаційної мережі чи в полях.

— За законом ці машини мають зливати нечистоти, взявши за це гроші, в спеціально відведених місцях, офіційно люди мають підписати договір, щоб було в рамках чинного законодавства. На сьогоднішній день ці машини викачують нечистоти та їздять зливають їх в посадках, в люки каналізаційні. На відео один з таких зливає вздовж посадки нечистоти і навіть не намагається якось ховатись, — розповіли жителі.

На самому відео видно, як чоловік, який зливав відходи в посадці, побачивши людей швидко зачинив авто та поїхав з місця. При цьому, в нього був забруднений бампер, а поруч знаходилась «свіжа» калюжа смердючих відходів.

— Це район Тернівка, велике поле, між вулицею Коларова та об'їзною. Поряд ще величезна свалка, куди звозять будівельний матеріал і звалюють. Приїхали викачали і поїхали зливати кудись в посадку. Щоб ви розуміли так зняти авто важко, тому що вони стоять вздовж посадки і бачать дорогу, в разі чого він закрив задвижку, з нього не течуть відходи і він білий-пухнастий, — додали вони.

Як кажуть мешканці, офіційна точка злиття нечистот не працювала близько трьох тижнів, але наразі її робота відновлена, проте машини і надалі продовжують забруднювати довкілля.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.