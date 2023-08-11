У селі Червона Долина Широківської громади Миколаївщини, що 8 місяців безперервно обстрілювали, кипить життя. Більше половини жителів приїхали назад до своїх осель, ремонтують не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Рада».

Місцеві мешканці з жахом згадують важкі часи, коли село було під постійним обстрілом. Багато людей втратили майно, будинки було зруйновано. Найважче місцевим згадувати смерть близьких.

— 24 березня зранку, моя донька з хлопцем пішли заряджати телефони до сільської ради і стався «прильот». Хлопчика поранило, а у доньки були поранення несумісні з життям. Їх було 15 років, — з болем згадує мама дівчинки Сніжана.

Втратив дружину і місцевий мешканець Володимир. За його словами, у будинок прилетіло чотири снаряди, дружина якраз була вдома.

Однак люди продовжують жити та потроху відбудовують зруйновані будинки. У селі вже запрацював магазин. Також до роботи повернулись і фермери – вже зібрали врожай та готуються сіяти озимину.

Зруйнована школа у селі Червона Долина

Раніше «НикВести» розповідали історію В’ячеслава Голокоза. Війна забрала найцінніше – його кохану дівчину Лідію, з якою юнак будував плани та переживав воєнні дії на Миколаївщині.

Нагадаємо, що на території Шевченківської громади, що на Миколаївщині, збираються побудувати 50 нових будинків з сендвіч-панелей.