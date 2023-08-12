Міністерство оборони України відреагувало на ситуацію з викриттям директора приватної фірми, який забрав собі гроші, призначені для виробництва форменого одягу для ЗСУ.
Про це пише пресслужба.
У Міноборони стверджують, що його підрозділи непричетні ані до закупівель форми, ані до визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору тощо.
Також у відомстві додали, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.
Раніше журналісти виявили як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як «зимова форма» і за втричі дорожчою ціною.
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Міністерство оборони України відреагувало на ситуацію з викриттям директора приватної фірми, який забрав собі гроші, призначені для виробництва форменого одягу для ЗСУ.
Про це пише пресслужба.
У Міноборони стверджують, що його підрозділи непричетні ані до закупівель форми, ані до визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору тощо.
Також у відомстві додали, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.
Раніше журналісти виявили як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як «зимова форма» і за втричі дорожчою ціною.