Міністерство оборони України відреагувало на ситуацію з викриттям директора приватної фірми, який забрав собі гроші, призначені для виробництва форменого одягу для ЗСУ.

Про це пише пресслужба.

У Міноборони стверджують, що його підрозділи непричетні ані до закупівель форми, ані до визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору тощо.

Також у відомстві додали, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.

Раніше журналісти виявили як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як «зимова форма» і за втричі дорожчою ціною.