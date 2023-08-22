Голова Галицинівської сільради Іван Назар від імені органу місцевого самоврядування підписав договір про надання за бюджетні гроші юридичних послуг адвоката, який представляє його інтереси у справі по розтраті та привласненні майна.

Про це патрульний поліцейський Андрій Білоус написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 6 вересня у голови Галицинівської громади судове засідання за обвинуваченням — привласнення та розтрата майна.

Як відомо, адвокатом по цій справі виступає Дмитро Голубенко.

«Але навіщо платити з власної кишені, якщо можна оплатити з бюджету громади. Ви скажете, це не можливо. На моїй пам’яті, це вже третій чи четвертий раз. Схема проста, питання виноситься на сесію, нібито громаді потрібні юридичні послуги, хоча в нас в сільраді є юрист. Депутати за це все голосують, сума там велика 380 тисяч гривень», — написав Андрій Білоус.

Також він зазначив, що замовлення юридичних послуг пройшло навіть через систему «Prozorro», де дивним чином переможцем став адвокат Дмитро Голубенко.

«Напевно, бо комісія по тендеру на другому поверсі сільради. Ось так робляться справи, а ви по 100 гривень донатите на ЗСУ. До речі, сільрада не придбала за два роки війни жодного товару для хлопців та дівчат, які захищають громаду, багато з них на жаль вже віддали свої життя. У когось війна, а у когось бізнес на крові», — сказав патрульний.

Як повідомили «Преступности НЕТ», мова йде про кримінальне провадження про підробку документів та заволодінні майном групи осіб при ремонті водопроводу у селі Лимани у 2017 році. Прокуратура направила обвинувальний акт на розгляд в суд ще в 2018 році. По версії слідства, підряднику незаконно заплатили 800 тисяч гривень, але роботи фактично так і не були виконані. Директором підрядної фірми ТОВ «Єдині комунальні системи» тоді була Іванна Криворучко.

Схожі договори про юридичні послуги Галицинівська сільрада в особі Івана Назара також підписувала у 2022 (на 26,4 тисячі гривень) та у 2021 році (на 196 тисяч гривень). Проте вони були укладені не безпосередньо з адвокатом Дмитром Голубенко, а з адвокатським об’єднанням «Закон», де він є співзасновником.

При аналізі витрат у 2022 році не виявлено виплат на АО «Закон», а у 2022 році є п’ять виплат адвокатам на загальну суму 218 тисяч гривень.

У договорі за 2023 рік зазначено, що година роботи адвоката коштуватиме бюджету Галіцинівської громади 950 гривень.

Нагадаємо, Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру у справі про масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи України.