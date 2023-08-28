У селі Киселівка Первомайської ОТГ в Миколаївській області близько 60% жителів не мають документів, які б підтвердили їх право на будинок. Через це вони не можуть подати заявку на компенсацію від держави за пошкодження або руйнування, спричинені російськими обстрілами.

Про це йдеться у статті «Киселівка. Чи є шанс на відновлення?» на «НикВести».

Киселівка одне з багатьох сіл в Миколаївській області, фактично зруйнованих російськими обстрілами. За інформацією Первомайської селищної військової адміністрації, яку надали у відповідь на інформаційний запит «НикВести», якщо до 24 лютого 2022 року у Киселівці проживало 660 жителів, то на сьогодні фактично перебуває 240.

У населеному пункті пошкоджено та зруйновано 337 будинків. «Проста математика говорить, що фактично усі будинки у селі отримали пошкодження або були знищені», йдеться у матеріалі.

Первомайська сільська військова адміністрація (СВА) створила спеціальну комісію, яка займається обстеженням та фіксацією фактів пошкоджень та руйнувань будинків, інших об’єктів та визначенням вартості їх відновлення. Це необхідна умова для включення до програми «єВідновлення» на отримання грошової компенсації за зруйноване або пошкоджене майно.

Як відомо, 15 серпня в Україні стартував другий етап програми, яка стосується цілком зруйнованого житла — це ті об’єкти нерухомого майна, які підпадають під заміну завдяки сертифікатам або ваучерам. До цього в межах програми компенсували незначні ушкодження, виділяючи до 200 тисяч гривень.

В Киселівці було складено 123 акти обстеження будівель. Проте до реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено лише 34 будинки - це 10% від усіх пошкоджених будинків у Киселівці.

Начальник Первомайської СВА Максим Коровай у коментарі «НикВести» зазначив, що це пов’язано з відсутністю відповідних документів у більшості власників пошкоджених або зруйнованих будинків.

— Немає правоустановчих документів, державних витягів на землю, немає права власності, немає паспортів БТІ, які треба підтягувати в Дію та програму «ЄВідновлення». Близько 60% не мають правоустановчих документів. Це гальмує процеси - місцева комісія виходить на об’єкти, робить обстеження і, згідно з законом, дає людям відмову, оскільки у них немає усіх цих документів, - розказав Максим Коровай.

Як виявилось, проблема з документами на житло не унікальна для Киселівки, аналогічна ситуація спостерігається по всій Миколаївській області. Для розв'язання цього питання Миколаївська обласна військова адміністрація звернулась до місцевих рад щодо можливості виділення через муніципальну програму соціального захисту «Турбота» коштів для відновлення документів на право власності на житло для соціально незахищених груп населення. Про це у коментарі «НикВести» розказав перший заступник голови Миколаївської районної військової адміністрації Андрій Грейц. Він повідомив, що Первомайська ОТГ, до складу якої входить Киселівка, уже передбачила в бюджеті на ці потреби 50 тисяч гривень, проте поки що до селищної ради з цією проблемою ніхто з селян не звертався.

Раніше повідомлялось, що у зруйнованій Киселівці на Миколаївщині влада хоче збудувати модульний медпункт