У селі Киселівка Миколаївської області планують збудувати новий модульний медичний пункт.

Про це йде мова у статті Катерини Середи «Киселівка. Чи є шанс на відновлення?» на «НикВести».

Нагадаємо, що будівлю старостату, де раніше знаходились медпункт та пошта було зруйновано внаслідок російський обстрілів. Через це жителі Киселівки не мають нині змоги отримати на місці елементарну медичну допомогу: поміряти тиск, зробити крапельницю або отримати консультацію лікаря. У період активних бойових дій жителям села у якості гуманітарної допомоги надавали найпоширеніші ліки: від тиску, сердечні, знеболюючі, а також перев’язочні матеріали.

Зараз у селі проводять виїзні прийоми лікарі різних міжнародних організацій, зокрема «Лікарі без кордонів».

Як розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай наразі йде обговорюється план щодо облаштування модульного медичного пункт,у де буде ліжко, стіл, якісне освітлення, мінімальний набір медичного обладнання.

— Для того, щоб людина могла прийти поміряти тиск, прийняти пігулку, отримати крапельницю, отримати психологічну медичну консультацію. Цей процес триває, але ступінь пошкодження, руйнації Киселівки надзвичайно великий, дуже важко стабілізувати ситуацію, – розказав Максим Коровай.

Як відомо, Киселівка — одне з сіл в Миколаївській області, яке було в окупації на початку березня минулого року. Проте ще довго село перебувало під обстрілами російської армії, яка зайняла позиції у сусідній Максимівці, розташованій південніше у напрямку Херсона.

Нагадаємо, що також у Киселівці 2 травня 2022 року було зруйновано 170-річний храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Російські військові били прицільно танком по храму. Парафія святого Йосифа в Миколаєві планує наново побудувати римо-католицький храм у селі Киселівка на місці знищеного російською армією храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.