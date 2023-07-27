Російські військові били прицільно танком по храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка в Миколаївській області, зведений ще в 1852 році. По ньому було зроблено п’ять пострілів, розказали «НикВести» жителі села.

Місцевий фермер Сергій Каушан зазначив, що був свідком обстрілу, що був навесні минулого року. Згідно з публічними даними, це відбулось 2 травня 2022 року.

Танк вистрілив п'ять разів, збивши купол з хрестом та спричинивши значні пошкодження будівлі храму.

— Заходить звідти (південно-східна сторона села зі сторони Максимівки, - прим.) російський танк та починає бити ко костелу. Я навіть бачив та рахував. Перший раз у нижню праву сторону, другий — середина, третій — вверх по центрі у стіну, четвертий — збивають купол з хрестом, пристрілялись. А потім п’ятий контрольний вдарили звідти, розвернулись та поїхали, - розказує Сергій Каушан.

Мешканка села Марія Кляус фактично підтвердила слова Сергія Каушана. Вона допомагала охороняти церкву. Розказує, що російський танк бив по храму посеред дня.

— Вдень, серед білого дня. Чітко по храму. Спочатку купол, потім все це летіло далеко, до нас у двір навіть. Валялися такі касетні елементи зі стрічкою, і у нас навіть у хату залетіло, - розказала Марія Кляус.

Після обстрілів у храмі Киселівки було знищено майже все. Вдалося врятувати частину ікон. Але головна ікона з зображенням Діви Марії, яка висіла навпроти центрального входу до церкви, не вціліла. Орган, який знаходився на другому поверсі храму, знищено.

Більше читайте у статті: Били прицільно танком з сусіднього села: як росіяни зруйнували 170-річний храм на Миколаївщині.