Настоятель парафії святого Йосифа в Миколаєві отець Олександр, фото НикВести

Парафія святого Йосифа в Миколаєві планує наново побудувати римо-католицький храм у селі Киселівка на місці знищеного російською армією храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

Про це у коментарі «НикВести» розказав настоятель парафії отець Олександр Рєпін.

— Я вірю, що в цьому році буде перемога, в наступному році ми плануємо разом з нашими друзями з Польщі відбудовувати. Але він не буде такий, як був раніше. Це неможливо. Допоможуть парафіяни та уряд Польщі, до яких ми будемо звертатися. Ми плануємо задню стіну, яка не зруйнована, залишити. Вона буде такою стіною, до якої ми прив’яжемо новий храм. Я хочу залишити. І ці каміння, які є, бо вони насправді добрі, ми з них будемо будувати. Це добрий матеріал. З такого ракушняка побудований і наш храм. Це хороший твердий матеріал, - розказав отець Олександр.

Зруйнований храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка, фото Катерина Середа

Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка Миколаївської області мав важливе значення для місцевої спільноти з самого його заснування. Село, раніше відоме як Поляцьке, було засновано у 30-х роках XIX століття переселенцями з Польщі, Литви та Білорусії, які змушені були шукати новий дім на чужій землі через царський указ. Починаючи з 1876 року, село змінило свою назву на Киселівка, можливо, на честь міністра державного майна Павла Кисельова. На той момент тут мешкало 558 осіб, а станом на 2020 рік, кількість мешканців перевищила 1200.

У 1852 році місцева графиня Целестина Панкратьєва збудувала філіальну муровану каплицю з титулом Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Цей храм мав вигідне розташування на узвишші, завдяки чому його можна було добре побачити з різних куточків села. Біля храму розташовано діючий цвинтар.

Спочатку храм служив духовним потребам громади, проте в радянські часи, з приходом комуністичного режиму, храм був зачинений та перетворений на склад зерна. Пізніше, там знаходилась станція ремонту тракторів, що використовувалися в колгоспі неподалік. У 1991 році, з відновленням релігійних свобод після розпаду Радянського Союзу, до села прибули перші священники.

У 1992 році храм був повернутий вірянам, і розпочались ремонтні роботи. Відновленням займались місцеві жителі разом із священниками. Замість в’їзної брами були встановлені металеві двері, які нині лишаються лише на руїнах храму, а також були встановлені вікна. У 2010 році був зроблений капітальний ремонт. Інтер'єр храму був оздоблений гарними іконами, також було встановлено орган.

За наявною інформацєю, 170-річний храм було зруйновано 2 травня 2022 року. Російські військові били прицільно танком по храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка в Миколаївській області.

Більше читайте у статті: Били прицільно танком з сусіднього села: як росіяни зруйнували 170-річний храм на Миколаївщині.