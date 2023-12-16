Колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов «катастрофічного розвитку війни» в Україні можуть направити туди свої збройні сили.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вадим Пристайко прокоментував один з аргументів, який Україна використовує, обґрунтовуючи необхідність допомоги – «якщо ви зараз не допоможете Україні, ваші діти рано чи пізно будуть воювати з Росією».

— Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку, – вважає він.

Дипломат пояснив, що західні держави «ніколи не визнають» підготовки до сценарію, як він висловився, «застосування своїх експедиційних сил на території України».

На питання, за яких умов цей сценарій може статись, Вадим Пристайко відповів, не деталізуючи: «Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації».

Нагадаємо, Велика Британія відправить Україні два тральщики для розмінування класу Sandown. Їх передадуть зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.