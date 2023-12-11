Велика Британія відправить Україні два тральщики для розмінування класу Sandown. Їх передадуть зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства оборони країни.

Відомо, що два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.

«Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України», – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великої Британії.

Окрім передачі тральщиків, Сполучене Королівство спільно з Норвегією створять морську коаліцію, надаючи кораблі та транспортні засоби для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі.

«Нова Коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. У довгостроковій перспективі це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному море», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.