У серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки.
Повідомляється, що в період з серпня по жовтень 2023 року загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 мільярда євро — це є найнижчим показником з січня 2022 року.
Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.
США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 мільярди євро. Однак, повідомляється, що Німеччина швидко наздоганяє їх з військовими зобов’язаннями на загальну суму понад 17 мільярдів євро.
Також в дослідженні йдеться, що країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.
Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 — жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% — на всі країни і інституції ЄС разом узяті.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
У серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки.
Повідомляється, що в період з серпня по жовтень 2023 року загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 мільярда євро — це є найнижчим показником з січня 2022 року.
Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.
США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 мільярди євро. Однак, повідомляється, що Німеччина швидко наздоганяє їх з військовими зобов’язаннями на загальну суму понад 17 мільярдів євро.
Також в дослідженні йдеться, що країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.
Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 — жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% — на всі країни і інституції ЄС разом узяті.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.