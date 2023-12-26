Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім провів пресконференцію, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року.

Говорили про відновлення інфраструктури області, енергетичну обстановку, соціальні виплати та водопостачання, повідомляють «НикВести».

— Ми досягли гарних результатів навіть на рівні України, і йдемо в лідерах, — сказав Віталій Кім.

Відновлення

Так, на відновлення пошкоджених об’єктів на Миколаївщині виділили 627 мільйонів гривень, не враховуючи медичні заклади. Наразі в області реалізують 73 проекти з відновлення.

— По державному бюджету на відновлення пошкоджених об’єктів виділили 307 мільйонів гривень, з обласного — 232 мільйони, а з місцевих — 78 мільйонів. І це не стосується окремих проектів, таких як лікарні. Якщо буде державна програма по лікарням, то сюди додається ще 2 мільярди гривень, — зазначив начальник ОВА.

Загалом по області відновлено 30% пошкодженої інфраструктури. Перше місце з відновлення посіли обʼєкти ЖКГ — 98,54%, друге мости та дороги — 95%, третє заклади охорони здоровʼя — 67,66%.

За програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили 140 мільйонів гривень в якості компенсації за зруйноване житло. Ще 1678 мільйонів було виплачено на купівлю нового майна в компенсацію за знищене.

Енергонезалежність

Віталій Кім має надію, що Миколаївщині не загрожуватиме блекаут. Він пояснив це тим, що область має трикратний запас електроенергії. Крім того, протягом року вдалося захистити від російських обстрілів 27 найважливіших об’єктів критичної інфраструктури газо- та електропостачання.

— Також ми забезпечили обʼєкти критичної інфраструктури 1840 генераторами з паливом на три доби в кожному, — розповів Віталій Кім.

Укриття

На захисні споруди у 2023 році виділили 452 мільйони гривень, не враховуючи допомогу від донорів. Так, протягом року на Миколаївщині побудували 181 нове укриття, з них 75 за кошти благодійних фондів.

Раніше Віталій Кім наголошував, що у Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

Але для виходу на очний формат, усі навчальні заклади мають бути оснащені захисними спорудами.

Наразі по області у навчальних закладах функціонує 217 найпростіших укриттів, 8 сховищ (на 4 тисячі осіб), 77 протирадіаційних укриттів (на 20 тисяч осіб).

Протягом 2022-2023 років на будівництво та ремонт захисних споруд у навчальних закладах виділили 112 мільйонів гривень з місцевих бюджетів та 145,8 з державного.

Наразі будівництва укриттів потребують 293 заклади освіти Миколаївської області на загальну суму 6 мільярдів гривень.

Розмінування

У Миколаївській області з початку повномасштабної війни було заміновано 754 тисячі гектарів, що становить 30% від загальної території області. З них 288 тисяч гектарів — це землі сільськогосподарського призначення.

— По результатах, 112 тисяч гектарів розміновано. Окрім цього більше тисячі кілометрів ліній електропередач, 379 кілометрів доріг, газопроводи, акваторії, критична інфраструктура, ну і 685 домогосподарств. Вилучено також майже 40 тисяч вибухонебезпечних пристроїв, — сказав Віталій Кім.

Бізнес та сільське господарство

У 2023 році виробництво промислової продукції знизилося на 49,3%, разом з тим, оборот роздрібної торгівлі зріс на 17,3%.

Що стосується аграрного сектору, то в порівнянні з минулим 2022 роком обсяг виробництва валової продукції рослинництва зріс на 30%.

Допомога ЗСУ

За час повномасштабної війни з обласного бюджету Миколаєва на допомогу українським військовим виділили 457 мільйонів гривень. Ще 1,1 мільярд гривень виділили з місцевих бюджетів громад і 1,2 мільярда гривень надійшло від благодійників в координації з обласною адміністрацією.

Конкретно у 2023 році з обласного бюджету на потреби ЗСУ спрямували 299 мільйонів гривень, з місцевих — 836 мільйонів, благодійники — понад 1 мільярд.

Водозабезпечення

Протягом 2023 року у Миколаєві викопали 132 нові артезіанські свердловини та встановили 205 установок очищення води.

Віталій Кім також нагадав, що наступного року у Миколаєві планується реконструкція мереж водогону за 1,2 мільярда гривень, які будуть виділені з державного бюджету.

Як відомо, видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

Однак, вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

Фоторепортаж

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото Катерина Середа

Фото: Катерина Середа