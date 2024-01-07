Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі над ідеєю створення нового герба міста працюють спеціалісти.

Про це міський голова сказав під час своєї пресконференції за підсумками 2023 року, передають «НикВести».

На питання, в який термін планують оголосити анонсований начальником управління з питань культури міської ради Юрієм Любаровим конкурс на обрання нового герба міста, Олександр Сєнкевич відповів, що спочатку це питання мають опрацювати спеціалісти.

— Я думаю, що спочатку попрацюють спеціалісти, геральдисти і так далі. Там вже кажуть, що це взагалі не галера, а літаючий корабль і Сєнкевич просто не розбирається у суднобудуванні. Так, я не розуміюся на суднобудуванні. Я думаю, що спеціалісти попрацюють і скажуть, що, можливо, це взагалі погана ідея і не потрібно цього робити, а лодка з веслами — це ладья і їй парус не потрібен, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що усю інформацію у разі початку реалізації цієї ідеї озвучить начальник управління з питань культури міської ради.

— Я думав, що це інформація, яка не потребуватиме якогось додаткового хайпу, але хайпанули усі, хто можна. Ще й написали, що 200 тисяч гривень дадуть з бюджету, розумієте? Коли ця ідея дійде до якоїсь реалізації, то ми з вами почуємо у першу чергу від Юрія Любарова. На сьогодні мені невідомий цей процес, — сказав міський голова.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич озвучив ідею замінити герб міста. Для цього оголосили конкурс, у якому автор найкращого ескізу отримає 200 тисяч гривень. Ці кошти особисто виділять мер Олександр Сєнкевич, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Олександр Гайду.

Пізніше міський голова пояснив, чому виникла така ідея: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько підтримав ідею замінити герб міста. На його думку, новий герб буде більш сучасним та враховуватиме новітню історію Миколаєва.