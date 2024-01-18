Себастьян Лекорню. Фото: Le Parisien.

Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України. Коли саме гаубиці будуть передані Україні поки невідомо.

Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню у газеті.

За його словами, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки. Коли саме гаубиці будуть передані Україні, він не уточнив.

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.

Нагадаємо, що на початку 2024 року Франція приєднається до тренувань українських льотчиків на винищувачах.