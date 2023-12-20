На початку 2024 року Франція приєднається до тренувань українських льотчиків на винищувачах.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Франції.

Зазначається, що у травні 2023 року французький президент Еммануель Макрон запропонував Україні можливість готувати пілотів-винищувачів разом із кількома європейськими партнерами.

«Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувачах через навчання, яке проводять наші партнери», — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що кількість українських військовослужбовців, які пройшли підготовку у Франції, до кінця 2023 року становитиме 8 тисяч. Програма підготовки українських військових у 2024 році розширюватиметься.

«Навчання планується продовжити у 2024 році та розширити на інші галузі (військово-морську та повітряну)»,— додали у Міноборони Франції.

Окрім того, щомісяця у рамках місії ЄС у Франції проходять навчання 200 українських солдатів.

Раніше повідомлялося, що Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.

Також Румунія вже заявляла, що має намір відкрити регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Центр буде доступним для партнерів Румунії в НАТО, а також для України.

Нагадаємо, що уряди України та Румунії одобрили проект угоди про відкриття нового міжнародного пункту пропуску, обмінявшись нотами.