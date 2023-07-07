Румунія заявила, що збирається відкрити регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Центр буде доступний для партнерів Румунії в НАТО, а також для України.

Про це повідомляє Вища рада оборони Румунії.

— Під час засідання проаналізували участь Румунії в новому трансатлантичному проєкті — у створенні в нашій країні центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16. Разом з іншими союзниками та компанією, що розробляє цей винищувач, у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів, які літатимуть на них, — зазначає Вища рада оборони Румунії.

У центрі навчатимуть румунських пілотів, які експлуатують літаки F-16. Проте, пізніше центр буде відкритий для пілотів з країн-союзників і партнерів НАТО, включаючи Україну.