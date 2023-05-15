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Збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.
Навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном, повідомляє український Генштаб.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських військових на одному з полігонів.
— Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно, – сказав він.
В кінця квітня інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання більше ста військовослужбовців ЗСУ військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.
Це перший з кількох курсів, від норвезької Нацгвардії для українських бійців.
Нагадаємо, Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.
Збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.
Навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном, повідомляє український Генштаб.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських військових на одному з полігонів.
— Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно, – сказав він.
В кінця квітня інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання більше ста військовослужбовців ЗСУ військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.
Це перший з кількох курсів, від норвезької Нацгвардії для українських бійців.
Нагадаємо, Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.