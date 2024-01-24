Роберт Фіцо і Денис Шмигаль/Facebook Дениса Шмигаля

Словаччина не блокуватиме виділення Євросоюзом 50 мільярдів євро для Уркаїни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Він зазначив, що прем’єри дійшли згоди з низки питань і домовилися, що:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни співпрацюватимуть у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Також, за словами Дениса Шмигаля, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо запевнив його у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.

Днями Роберт Фіцо заявив, що виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді.