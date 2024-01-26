Депутати Первомайської міської ради проголосували за зменьшення премії до заробітної плати мера Олега Демченка.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні сесії Первомайської міської ради у четвер, 25 січня.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року депутати більшістю голосів підтримали збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку до 180%. Він отримував зарплатню у розмірі понад чотирьох окладів. Голова бюджетної комісії Євген Дирдін розкритикував рішення зазначивши, що в 2022 році зарплата міського голови складала 79 тисяч гривень, а після ухваленого рішення стала 170 тисяч гривень. Також йому не сподобалось, що премія у 2022 році була 50%, а стала 180%.

Після цього Олег Демченко заявив, що буде отримувати щомісяця 102 тисячі гривень «без врахування податків». З них він пообіцяв щомісяця по 25 тисяч перераховувати важко пораненим захисникам. Також премії, у розмірі своєї зарплатні, які йому нараховуватимуть до трьох держсвят, Олег Демченко пообіцяв віддавати дітям загиблих бійців.

На останній сесії міськради бухгалтер виконавчого апарату міськради Тетяна Лавренюк доповіла, що у минулому році міський голова відмовився від премій, які виплачувались до свят. Також вона зазначила, що розмін премії до окладу зменьшиться з 180% до 100%.

«Зміни стосуються премії, яка зменшилась із 180% до 100%. Також було видалено пункт, що стосується нарахування премій до державних та професійних свят. Цей пункт був виключений. У 2023 році у міського голови була нарахована заробітна плата 127 тисяч гривень, а на руки була 102 тисячі 271 гривня. Також виплачувались оздоровчі до відпускних і соціально-побутова. Премії не були виплачені. Була заява від міського голови, що він відмовляється від премій до свят. У 2024 році нарахована заробітна плата буде становити 90 тисяч 720 гривень, а на руки буде 73 тисячі 29 гривень», — розповіла Тетяна Лавренюк.

Депутати підтримали рішення 22 голосами «за», також був 1 голос «проти» та 1 депутат «утримався».

Відповідно до ухваленого рішення, мер Олег Демченко отримуватиме 73 тисячі гривень зарплатні. Також, до посадового окладу в 2024 році йому нараховуватимуть:

надбавку за 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування;

надбавку за вислугу років у розмірі 40% від посадового окладу;

надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 100% посадового окладу;

премію в розмірі 100% від посадового окладу.

Крім того, він отримуватиме допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Також повідомлялося, що депутатка Первомайської міськради показала зарплати місцевих чиновників — найбільша з них 257 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у 2024 році зарплатню чиновникам та державним службовцям в Україні нараховуватимуть за новим принципом.