Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім категорично не згоден з генералом Дмитром Марченком, що Росія може знову спробувати захопити південь України.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту «Фабрика новин».

Зазначимо, що нещодавно Дмитро Марченко в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив думку, що Росія не відмовилася від півдня України, а військове та політичне керівництво РФ прагне відрізати нас від Чорного моря.

— Мене як військового завжди вчили, що треба очікувати найгіршого, а розраховувати на найкраще. Тому я скажу, що від півдня України російські лідери не відмовилися. Я думаю, що вони спробують все-таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічна задача. Тому я все-таки думаю, що нам треба готуватися до того, що вони підуть відтворювати свій план із захоплення півдня. Тому поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення і вибудовувати зараз три лінії оборони, щоб створити їм такі умови, які б унеможливили їхнє просування — навіть на пару кілометрів — уперед, — сказав Дмитро Марченко.

Віталій Кім і Дмитро Марченко, 2022 рік.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, навпаки, вважає, що у Росії немає наразі можливостей, які б дозволили втілити цей план.

— По-перше, я нагадаю глядачам, що генерал Марченко ніколи не керував захистом півдня. Давайте на цьому поставимо крапку. Він мій друг, він допомагав ЗСУ та нашій команді обороняти південь. Тому не треба брати його слова, це його особиста думка не як військового. Він не має інформації щодо спроможності сил і засобів Російської Федерації — у нього її навіть менше, ніж є в мене. Якщо я не дозволяю собі коментувати цю ситуацію, він теж не має права. Це моя думка. Він мені друг, я розумію, що він мав на увазі, але інфополе взяло це з іншого боку. Мабуть, він казав, що теоретично Росії має такі можливості завдяки своїм потужностям, але Росія їх завжди має, а от чи планує зробити це фізично найближчим часом? Однозначно, ні. Ми бачимо всі підготовки, пересування ворога. І для того, щоб про це казати, росіянам потрібно щонайменше два-три місяці. Тому в найближчі два-три місяці цього не буде, — сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що Дмитро Марченко, згідно з офіційними документами, керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни. Зокрема на початку березня 2022 року його було призначено військовим комендантом Миколаєва. Також Дмитро Марченко управляв силами та засобами тактичної групи «Миколаїв». Операційною зоною діяльності цієї групи значна частина Миколаївської області, де відбувалися активні бойові дії.

Минулого року в іншому інтерв’ю Дмитро Марченко розповідав, як огранізовували оборону Миколаєві. Він казав, що Віталій Кім «взяв у руки цивільний напрямок оборони», а сам генерал — військовий.

Також після переведення в квітні 2022 року Дмитра Марченко з Миколаєва Віталій Кім відзначив, що генерал виконав свою задачу «на п’ять з плюсом».