Єврорада затвердила постанову, що дозволяє використовувати заморожені росактиви. Фото: slovoidilo. ua

Європейська рада 12 лютого ухвалила рішення і постанову, які роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів (ЦДЦП), власників активів і резервів Центрального банку Росії (ЦБ РФ), що були заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Про це повідомляє FREEДОМ.

«Після того, як Росія почала незаконне і невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами, а також активами ЦБ РФ. Унаслідок цієї заборони відповідні активи, що належать фінансовим установам у державах-членах ЄС, заморожено», — ідеться в повідомленні Євроради.

Сьогоднішнє рішення відповідно до позиції країн «Великої сімки» (G7) роз’яснює заборону на ці операції, а також правовий статус доходів, одержуваних центральними депозитаріями від володіння російськими замороженими активами, і встановлює чіткі правила для осіб, які володіють ними.

«Рада, зокрема, постановила, що ЦДЦП, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають окремо обліковувати надзвичайні доходи, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, ЦДЦП забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком», — роз’яснили в Європейській раді.

Єврочиновники вважають, що з урахуванням ризиків і витрат, пов’язаних зі зберіганням активів і резервів Центрального банку Росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку.

Це рішення дає можливість Раді ухвалити рішення про можливе заснування фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного завдяки цьому чистому прибутку, для підтримки України, її відновлення та реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Українського механізму, щодо якого Рада та Європейський парламент досягли попередньої угоди 6 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що група країн G7 та Європейський союз розглядають план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів доларів для відновлення України.