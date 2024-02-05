Група країн G7 та Європейський союз. Фото: Reuters

Група країн G7 та Європейський союз розглядають план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів доларів для відновлення України.

Про це повдомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Згідно з пропозицією, союзники України можуть продати російський державний борг, використовуючи заморожені активи як заставу, вимагаючи відшкодування завданої Росією шкоди. Якщо РФ відмовиться від сплати, їй можуть бути пред'явлені претензії на заморожені активи, повідомили джерела.

Вказується, що наразі обговорення ведеться на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не прийнято.

«G7 пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та тримати активи замороженими, доки Москва цього не зробить. Кілька країн G7, включаючи Францію та Німеччину, поки що чинили опір варіанту прямої конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро», — йдеться у повідомленні.

Одне із джерел зазначило, що план може дозволити створити спеціальну компанію, яка випускатиме облігації з нульовим купоном, забезпечені заставою з можливістю відкликання. За словами джерела, буде встановлена ​​ієрархія застави, яка використовуватиме активи, якими володіє Euroclear, а також банки.

За інформацією видання, варіант використовувати активи як заставу розглядається як альтернатива цьому шляху. Росія пообіцяла юридично оскаржувати будь-які спроби конфіскації активів.

Нагадаємо, що політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за направлення заморожених російських державних активів до нового фонду для відновлення України. Був ухвалений проект відповідної резолюції.