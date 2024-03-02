Болгарія припинила імпорт нафти з Росії. Фото з відкритих джерел

Болгарія з п’ятниці 1 березня припинила імпорт російської нафти. Країна достроково завершила чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення нафти з РФ.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на місцеві ЗМІ.

В п’ятницю набуло чинності рішення болгарського парламенту, ухвалене наприкінці 2023 року. Згідно з ним було затверджено графік, що передбачає скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, потім — до 25% з 1 лютого, а також повне його зупинення з 1 березня.

Болгарія і кілька інших країн ЄС були звільнені Брюсселем від заборони на імпорт нафти з РФ до кінця 2024 року, однак уряд вирішив відмовитися від російської нафти достроково.

Нагадаємо, Болгарія намагається усунути лазівку в санкціях проти Росії, яка допомогла країні-агресорці транспортувати нафту на болгарський нафтопереробний завод і, після переробки на дизельне пальне або бензин, далі легально імпортувати ці продукти по світу.