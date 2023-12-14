Болгарія намагається усунути лазівку в санкціях проти Росії, яка допомогла країні-агресорці транспортувати нафту на болгарський нафтопереробний завод і, після переробки на дизельне пальне або бензин, далі легально імпортувати ці продукти по світу.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на західні ЗМІ.

Загалом, виняток, зроблений для Болгарії, приніс Росії 2 мільярда євро доходів від експорту нафти з моменту введення санкцій, що, як оцінюється, призвело до сплати Москві 1 млрд євро податків.

Ця торгівля була легальною, оскільки Болгарія отримала єдиний у своєму роді виняток із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій. Євросоюз надав Болгарії виняток, щоб захистити країну від різких стрибків цін на паливо. Між тим, ця лазівка також дозволила Москві отримати значні прибутки.

Відмова Болгарією від цього винятку, хоча і планувалася раніше, але процес рушив лише після того, як видання Politico повідомило, що Болгарія імпортувала російську нафту вище граничної ціни G7 і ЄС з серпня по жовтень, принісши Кремлю сотні мільйонів євро прямих податків.

Після відповідної публікації, уряд Болгарії оголосив про плани припинити користування цим винятком з-під санкцій ЄС з 1 березня 2024 року, замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну — 31 жовтня.

«А в середу болгарські законодавці розпочали процес перетворення цього плану на закон: економічний комітет парламенту проголосував за цю пропозицію. Однак у законопроєкті не було жодної згадки про граничні ціни», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року Болгарія достроково перестане імпортувати російську нафту, щоб Росія не могла обходити західні санкції та фінансувати війну в Україні.

Водночас нафтопереробний завод «Лукойл» у Болгарії пообіцяв прем’єр-міністру Ніколаю Денкову сплатити майже вдвічі більше податків державі після того, як болгарський парламент пригрозив заборонити імпорт російської сирої нафти морем.

Однак тиждень тому стало відомо, що «Лукойл» розглядає продаж свого бізнесу в Болгарії.