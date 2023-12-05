«Лукойл», найбільша російська приватна нафтова компанія, розглядає можливість продажу свого бізнесу у Болгарії.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Лукойлу» в Болгарії належить нафтопереробний завод «Нафтохім» у Бургасі, а також мережа паливних складів і АЗС.

У заяві йдеться про те, що компанія «перегляне стратегію щодо активів» у країні. Як причину цього вона вказує на зміну умов здійснення своєї діяльності. За твердженнями «Лукойлу», влада Болгарії схвалила «дискримінаційні закони» й ухвалила «упереджені політичні рішення». У заяві також вказано, що компанія за допомогою міжнародних консультантів розгляне різні варіанти, зокрема, продаж бізнесу.

Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну влада Болгарії прагне скоротити залежність країни від російського палива. Болгарія більше не імпортує російський газ, а у вересні цього року парламент країни ухвалив рішення про поступове припинення імпорту російської сирої нафти до жовтня 2024 року.

Як зазначає Болгарська служба Радіо Свобода, «Лукойл» займає домінуюче становище на болгарському паливному ринку.

Партії болгарської владної коаліції стверджують, що «Лукойл» заборгував болгарській державі близько 500 мільйонів євро. Вони заявляють, що готові відмовитися від імпорту російської нафти вже навесні 2024 року, якщо «Лукойл» не поверне борг. У компанії його наявність заперечують.

Незабаром після публікації заяви компанії 5 грудня міністр фінансів Болгарії Асен Василев сказав, що влада відстежує дії «Лукойлу» і що дефіцит палива Болгарії в жодному разі не загрожує.

Раніше співголови двох партій правлячої коаліції болгарського парламенту подали на розгляд рішення про повернення під контроль болгарської держави порту Розенець, який наразі «безпідставно» орендує російський «Лукойл».