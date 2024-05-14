Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ коаліції.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
«Естонія — стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю», — сказала вона.
У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та Збройних сил України. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.
ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.
Нагадаємо, що Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.
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Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ коаліції.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
«Естонія — стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю», — сказала вона.
У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та Збройних сил України. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.
ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.
Нагадаємо, що Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.