Російський літак Іл-20. Фото: Papadopolu / AviaPressPhoto

Франція заявила, що їхній винищувач перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення французького Генштабу.

У повідомленні йдеться, що Франція підняла по тривозі винищувач Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.

«Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників», — зазначили у Генштабі Франції.

Французькі військові літаки базуються в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою «Повітряна поліція НАТО». Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. Наприклад, у березні 2023 року, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.

Нагадаємо, 27 лютого українські військові збили ще один російський літак Су-34 на східному напрямку.