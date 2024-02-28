Франція заявила, що їхній винищувач перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення французького Генштабу.
У повідомленні йдеться, що Франція підняла по тривозі винищувач Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.
«Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників», — зазначили у Генштабі Франції.
Французькі військові літаки базуються в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою «Повітряна поліція НАТО». Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. Наприклад, у березні 2023 року, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.
Нагадаємо, 27 лютого українські військові збили ще один російський літак Су-34 на східному напрямку.
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Франція заявила, що їхній винищувач перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення французького Генштабу.
У повідомленні йдеться, що Франція підняла по тривозі винищувач Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.
«Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників», — зазначили у Генштабі Франції.
Французькі військові літаки базуються в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою «Повітряна поліція НАТО». Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. Наприклад, у березні 2023 року, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.
Нагадаємо, 27 лютого українські військові збили ще один російський літак Су-34 на східному напрямку.