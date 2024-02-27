Російський літак Су-34. Фото з WIKIMEDIA.ORG

Українські військові збили ще російський літак Су-34 на східному напрямку.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив, що вчора, 26 лютого, російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.

Також Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними.

«Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу», — додав він.

Нагадаємо, що 21 лютого українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Перед цим, у понеділок, 19 лютого, українські захисники знищили ще два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Раніше, 22 грудня, українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.