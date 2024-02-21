Су-34. Фото: Минобороны РФ

Українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався», — написав він.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 лютого, українські захисники знищили ще два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Раніше 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.