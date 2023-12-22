У п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Сьогодні опівдні на південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34! Вечного полета, «братья», — додав Микола Олещук.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
У п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Сьогодні опівдні на південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34! Вечного полета, «братья», — додав Микола Олещук.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.