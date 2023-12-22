Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
Відео роботи морпіхів було опубліковано на офіційній сторінці бригади.
«Російська причіпна гармата успішно уражена оператором ударного дрона РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.
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Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
Відео роботи морпіхів було опубліковано на офіційній сторінці бригади.
«Російська причіпна гармата успішно уражена оператором ударного дрона РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.