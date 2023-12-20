Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.

Відео роботи морпіхів було опубліковано на офіційній сторінці бригади.

«В результаті ефективної співпраці аеророзвідки та операторів fpv-дронів РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів відмінусовано 2 одиниці ворожої бронетехніки» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні цього року президент Володимир Зеленський побував на Донеччині де вручив ордени та нагороди українських захисникам. Серед них і миколаївські морпіхи.