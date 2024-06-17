Ілюстраційне фото

За перший квартал цього року Миколаївщина заробила 245 мільйонів доларів на експорті продукції аграрного виробництва.

Про це на брифінгу повідомила директорка Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «НикВести».

За її словами через блокування портової інфраструктури, зокрема в Миколаївській області, експортний потенціал аграрного виробництва значно зменшився.

— У 2023 році експорт аграрної продукції становив лише 900 мільйонів доларів США, тоді як до війни цей показник досягав 2,7 мільярда доларів США. Також минулого року Миколаївщина співпрацювала зі 117 країнами світу, – розповідає Олена Піскун.

Наразі найбільше експорт здійснюється до країн Європейського союзу.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.