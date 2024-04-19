Аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Станом на квітень в регіоні заорано вже 82% полів, розповів «Укрінформу» начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у порівнянні з минулим роком темпи посівної збільшились, не дивлячись на нестабільну безпекову ситуацію.

— Дуже багато замінованих полів. Більше 82% полів заорано. Є темпи зростання у порівнянні з 2023 роком, тоді було більше, ніж в 2022 році. Ми відновлюємось, але є зміна у характері культур. Через заблоковані порти є зміщення в технічні культури. Вивозимо, як всі, з дуже поганою рентабельністю. І проблематика основна через логістику, закриті порти і відсутність ціни гарної для фермерів. Небезпечно, але всі працюють, — сказав Віталій Кім.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових – пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.