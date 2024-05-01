Відремонтований у квітні дитячий майданчик. Фото: «НикВести»

В травні комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» планує провести ремонт 12 дитячих майданчиків у різних районах Миколаєва.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор комунального підприємства Ігор Головатий.

За словами Ігоря Головатого, в цьому році в бюджеті передбачено близько 8 мільйонів гривень на обслуговування та ремонт дитячих майданчиків. Крім того, на минулому засадні сесії Миколаївської міської ради підприємству додатково виділили 1 мільйон гривень на закупівлю матеріалів.

— Загалом в травні ми плануємо відремонтувати 12 дитячих майданчиків в усіх районах міста. Сьогодні я направив листа всім главам адміністрацій щодо проведення ремонтних робіт на певних дитячих майданчиках. Я не можу сказати скільки коштує ремонт одного дитячого майданчика. У нас є фінансування, але ми всі ми знаємо що воно зменшене, якщо опираючись на фінансовий рік його не достатньо, але така ситуація в усіх комунальних підприємствах міста, – повідомив директор комунального підприємства.

Також він зазначив, що підприємство використовує матеріали, закуплені минулого року, і докуповує необхідні матеріали для ремонту цьогоріч.

– Наразі ми використовуємо матеріали для ремонту майданчиків, які нам вдалось придбати у минулому році в цьому році ми також докупаємо матеріали. В цьому році з бюджету у нас виділено на обслуговування дитячих майданчиків близько 8 мільйонів гривень і додатково на останній сесії нам було виділено на закупівлю матеріалів було виділено 1 мільйон гривень, – зауважив він.

Раніше, комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» відремонтувало аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережна на Верхньому БАМі. Наступним в черзі на відновлення — ігровий майданчик біля гімназії імені Миколи Аркаса.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.